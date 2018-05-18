На Кіровоградщині вилучено близько тонни незаконно виловленої риби та кілометри сіток

У Кіровоградській області діє профілактична операція «Нерест», у заходах якої беруть участь працівники Національної поліції, Державного агентства рибного господарства, Державної служби морського та річкового транспорту та Державної екологічної інспекції, а також представники громадських формувань.

Як повідомляє у своїх інформаційних засобах управління превентивної діяльності поліції Кіровоградської області, вже здійснено ряд спільних рейдів, у ході яких викрито 26 порушників, з них 24 притягнуто до адміністративної відповідальності. Зокрема, 19 осіб – за порушення правил використання об`єктів тваринного світу та 5 – за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу

Крім того, у рамках операції на території Онуфріївського району було викрито двох осіб, у яких виявлено більше 130 кілограмів незаконно виловленої ними риби та рибальські сітки. За даним фактом проти цих громадян розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Всього з початку проведення відпрацювання у порушників вилучили понад 700 кг незаконно виловленої риби, а також знаряддя – майже 2400 метрів рибальських сіток та 3 плавзасоби.

Робота у даному напрямку продовжується. Профілактичні заходи з охорони водних біоресурсів, контролю пересування плавзасобів у місцях нересту водних біоресурсів у нерестовий період, а також виявлення порушень правил рибальства та фактів незаконної реалізації об`єктів тваринного світу триватимуть до 9 червня, повідомляє служба.