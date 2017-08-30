На Кіровоградщині випадків захворювань, викликаних вірусами Коксакі, не зафіксовано

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Останнім часом все частіше фіксують нові випадки ентеровірусних захворювань, викликаних вірусами Коксакі, серед дітей, які відпочивали в  Туреччині та спалахи ентеровірусних інфекцій в Україні.

Про це на своєму сайті повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Ентеровірусна інфекція – це група захворювань, викликаних вірусами поліо, Коксакі, ентеровірусами та ECHO (Enteritic Cytopathogenic Human Orfan).

Відповідно до інформації, поданої Українським центром з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України, з початку року в Львівській області на ентеровірусні інфекції перехворіло близько 180 осіб, а у Чернівецькій та Тернопільській області зареєстровано спалахи ентервовірусних захворювань (41 та 73 випадки відповідно) .

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У Кіровоградській області на даний час епідемічних ускладнень з ентеровірусних інфекцій, в том числі Коксакі, не зареєстровано.

Для того, щоб виявити хворих в області, здійснюється щотижневий моніторинг захворюваності на нейроінфекції, що не виключають ентеровірусну інфекцію.

Джерелом інфекції виступає людина. Передається інфекція фекально-оральним (як кишкові інфекції), контактно-побутовим шляхом (через предмети побуту, забруднені руки, при недотриманні правил особистої гігієни), а також не виключається  повітряно-крапельний шлях передачі (як при респіраторних інфекціях).

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Симптоми: підвищення температури тіла, висип (екзантеми, що потім переходять у везикули) на долонях, навколо рота та на ступнях. У дітей може бути біль у животі та діарея (пронос). Проявам висипу передує біль та почервоніння у горлі, можливо із везикулярним висипом по всій ротовій порожнині.

Захворювання може проявлятись як у вигляді звичайного нездужання, так і середнього або важкого перебігу з ускладненнями до серозного менінгіту, енцефаліту, асептичного міокардіту, гепатиту, панкреатиту. Тому після виникнення порушень здоров’я необхідно звернутися за кваліфіковано медичною допомогою та не займатися самолікуванням.

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Щоб запобігти зараженню ентеровірусними інфекціями необхідно дотримуватись наступних правил:

  • Для пиття використовувати тільки безпечну питну воду, якщо якість води викликає сумнів – прокип’ятіть її. При кип’ятінні вірус гине миттєво.
  • Частіше мити руки не тільки перед та після їжі, але і після відвідування людних місць.
  • Перед вживанням овочів та фруктів – обов’язково мити їх питною водою або обдати окропом.
  • Якщо в місці відпочинку вже були випадки захворювання, радимо не купатися в басейнах та обмежити спілкування дітей із іншими дітьми.

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