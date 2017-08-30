На Кіровоградщині випадків захворювань, викликаних вірусами Коксакі, не зафіксовано

Останнім часом все частіше фіксують нові випадки ентеровірусних захворювань, викликаних вірусами Коксакі, серед дітей, які відпочивали в Туреччині та спалахи ентеровірусних інфекцій в Україні.

Про це на своєму сайті повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Ентеровірусна інфекція – це група захворювань, викликаних вірусами поліо, Коксакі, ентеровірусами та ECHO (Enteritic Cytopathogenic Human Orfan).

Відповідно до інформації, поданої Українським центром з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України, з початку року в Львівській області на ентеровірусні інфекції перехворіло близько 180 осіб, а у Чернівецькій та Тернопільській області зареєстровано спалахи ентервовірусних захворювань (41 та 73 випадки відповідно) .

У Кіровоградській області на даний час епідемічних ускладнень з ентеровірусних інфекцій, в том числі Коксакі, не зареєстровано.

Для того, щоб виявити хворих в області, здійснюється щотижневий моніторинг захворюваності на нейроінфекції, що не виключають ентеровірусну інфекцію.

Джерелом інфекції виступає людина. Передається інфекція фекально-оральним (як кишкові інфекції), контактно-побутовим шляхом (через предмети побуту, забруднені руки, при недотриманні правил особистої гігієни), а також не виключається повітряно-крапельний шлях передачі (як при респіраторних інфекціях).

Симптоми: підвищення температури тіла, висип (екзантеми, що потім переходять у везикули) на долонях, навколо рота та на ступнях. У дітей може бути біль у животі та діарея (пронос). Проявам висипу передує біль та почервоніння у горлі, можливо із везикулярним висипом по всій ротовій порожнині.

Захворювання може проявлятись як у вигляді звичайного нездужання, так і середнього або важкого перебігу з ускладненнями до серозного менінгіту, енцефаліту, асептичного міокардіту, гепатиту, панкреатиту. Тому після виникнення порушень здоров’я необхідно звернутися за кваліфіковано медичною допомогою та не займатися самолікуванням.

Щоб запобігти зараженню ентеровірусними інфекціями необхідно дотримуватись наступних правил: