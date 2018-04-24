На Кіровоградщині виявлені кліщі інфіковані бореліозом

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Фото Кіровоградського обласного лабораторного центру

У ході проведення моніторингового обстеження території області на наявність кліщів з подальшим виявленням збудників особливо небезпечних інфекцій на Кіровоградщині були виявлені кліщі, інфіковані бореліями.

Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Так, 19 квітня фахівцями лабораторії особливо небезпечних інфекцій на території м. Кропивницький по вул. Жадова було зібрано 37 екземплярів кліщів, з яких 2 екземпляри були інфіковані бореліями – збудниками хвороби Лайма.

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Зазначимо, що хвороба Лайма – це природно-осередкова інфекційна хвороба, яку передають кліщі. Характеризується вона переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. 

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