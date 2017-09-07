На Кіровоградщині виявили хворих на коросту

Короста – це заразне захворювання шкіри, яке викликається коростяними кліщами.

Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

З початку 2017 року на Кіровоградщині зареєстровано 91 випадок корости, 37 із яких у дітей віком до 17 років.

Найчастіше випадки захворювання коростою фіксуються в осінньо-зимовий період. Зараження відбувається безпосередньо при прямому контакті з хворою людиною. Основними обставинами, при яких відбувається зараження коростою, являються статеві стосунки, ущільнені житлові умови, коли діти та дорослі ділять одне ліжко, незадовільні санітарно-гігієнічні умови та недотримання особистої гігієни. Передача інфекції можлива також через одяг та постільні приналежності.

Симптоми хвороби: сильне свербіння, виявлення характерних коростяних ходів, поява вузлових та пухирчатих висипань, ерозій, розчухування. Характерне розміщення висипів: бокові поверхні пальців рук, між пальцями, ліктьові згини, пахвинні складки, живіт, внутрішні поверхні стегон, поперек, молочні залози у жінок та статеві органи у чоловіків.

Щоб усунути можливість непрямої передачі коростяного кліща через постільні приналежності, одяг та інші речі, необхідне проведення їх дезінфекції, яку можна здійснити наступними способами:

прання з наступним кип’ятінням і прасування

проведення камерного знезараження подушки, матрацу, ковдри, покривала, головних уборів, взуття та інших речей, які не підлягають кип’ятінню;

обробка дезінсекційним засобом поверхонь приміщень (підлога, двері, ручки) та умеблювання (стільці, м’які меблі, тощо).

З метою профілактики зараження коростою дотримуйтеся правил особистої гігієни, не використовуйте чужих рушників, білизни, постелі тощо.