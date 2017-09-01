На Кіровоградщині виявили незаконних «лісорубів»

31 серпня працівники Новоукраїнського відділу та Добровеличківського відділення поліції провели спільний рейд із протидії незаконній порубці лісу.

Про це повідомляється на сайті ГУНП в Кіровоградській області.

Під час проведення профілактичних заходів, представниками правоохоронних органів було зафіксовано 3 факти порушень. Громадянам вдалося спиляти декілька десятків дубів.

Працівники поліції застали на місці подій 8 місцевих «лісорубів» та 3 транспортні засоби із причепами, в які вони складали спиляні дерева.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу».

На даний час відповідними органами встановлюється сума завданих збитків та обставини, за який сталися правопорушення.