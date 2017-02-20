Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості області за станом на 15 лютого поточного року становить 1380 одиниць. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомляє прес-служба відомства.

Найбільші шанси працевлаштуватися у висококваліфікованих робітників – кваліфікованих робітників з інструментом (муляри, маляри, електрогазозварники, монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, слюсарі з ремонту автомобілів, слюсарі з механоскладальних робіт, слюсарі-ремонтники, слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, електромонтери з експлуатації розподільних мереж, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, столяри, швачки тощо) та робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (верстатники широкого профілю, оператори верстатів з програмним керуванням, токарі, фрезерувальники, водії автотранспортних засобів, трактористи тощо).

Також в області є чимала потреба медичних працівників різного профілю.