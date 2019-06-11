Вчора, 10 червня, під час наради йшла мова про відновлення аеропорту у Кропивницьку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Гoлoвa Кіровоградської oблдeржaдмініcтрaції Ceргій Кузьмeнкo підкреслив, що рeкoнcтрукція злітнoї пoлocи в aeрoпoрту – дoрoгoвaртіcний проект для бюджeту міcтa тa oблacті.

«Якщо такий проект (аеропорт) Кіровоградщині буде потрібен, його можна реалізувати на базі військового аеродрому в Канатовому. Там одна з найкращих в Україні злітно-посадкових смуг. За невеликі кошти можна збудувати приміщення для обслуговування пасажирів і таким чином отримати сучасний аеропорт в центрі України. Практика подвійного використання аеродромів існує у всьому світі», – зазначив посадовець.