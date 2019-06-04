На Кіровоградщині є вакантними понад 100 робочих місць у ПрАТ «Кіровоградобленерго»

Для кожного міськрайонного центру зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості, якісний підбір необхідних працівників на замовлення роботодавців з врахуванням особливостей та вимог конкретного підприємства став важливою та невід’ємною частиною їх діяльності.

За інформацією обласного центру зайнятості, наразі на Кіровоградщині є 109 вакансій у ПрАТ «Кіровоградобленерго». Так, підприємству потрібні електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобівта ін.

Рівень заробітної плати: від 6145 грн до 8934 грн. Серед вимог: обов’язкова повна загальна середня/професійно-технічна/ вища освіта.

Посада Завдання та обов’язки Заробітна плата водій автотранспортних засобів (22 вакансії) Управління транспортним засобом. Наявність категорій «В», «С». Знання технічного устрою автомобілів. Контроль технічного стану автомобіля, підтримка його в робочому стані. Виконання вимог правил дорожнього руху, правил перевезення вантажів. Стаж роботи за професією від 6145 до 7260 грн Електрогазозварник (2 вакансії)Електрогазозварник Електрогазозварник Проведення зварювальних робіт. Стаж роботи за професією. 8178,00 Електромонтер з випробувань та вимірювань (5 вакансій)Електрогазозварник Випробування та вимірювання електрообладнання на підстанціях та лініях електропередач. Наявність 4 групи допуску для роботи під високою напругою. Стаж роботи за професією. 7 695,00/ 8 934,00 Електромонтер з експлуатації електролічильників (6 вакансій)Електрогазозварник Ремонт та експлуатація електролічильників. Встановлює електролічильники в електроустановках і здійснює їх експлуатаційне обслуговування. Без вимог до стажу роботи. Наявність допуску для роботи під високою напругою. При прийомі на роботу проходження медичного огляду. 6853,00/ 7 695,00 Електромонтер з експлуатації розподільних мереж (28 вакансій) Стаж роботи за професією від 2 років. Ремонт устаткування розподільних пристроїв, з правом роботи в електроустановках до 1000 В. 6853,00/ 7 695,00 Електромонтер з обслуговування підстанції (7 вакансій) Ремонт та обслуговування обладнання підстанцій. наявність 4 групи допуску для роботи під високою напругою. стаж роботи за професією від 2 років. 7 695,00/ 8 934,00 Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі (7 вакансій) Здійснює капітальний ремонт, монтаж і демонтаж ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище із застосуванням спеціальних механізмів і машин. Стаж роботи за професією від 2 років. Наявність допуску до роботи під високою напругою. 7 695,00/ 8 934,00 Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв (7 вакансій) Ремонт та обслуговування обладнання розподільних пристроїв. Стаж роботи за професією від 1 року. Наявність допуску до роботи під високою напругою. 6853,00/ 7 695,00 Інспектор (6 вакансій) Організація роботи по реалізації електроенергії споживачам. Стаж роботи за спеціальністю від 3 років. При прийомі на роботу проходження медичного огляду. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт. від 8162 до 8903 грн Контролер енергонагляду (4 вакансії)Електрогазозварник Зняття показань електролічильників. Робота з абонентами. Обслуговувати відповідно з планами робіт певну кількість побутових споживачів, закріплених за ним. Здійснювати постійний контроль за станом обліку електричної енергії, правильності фазування, цілісності пломб, своєчасною оплатою побутовими споживачами за спожиту електричну енергію. При прийомі на роботу проходження медичного огляду. Стаж роботи за спеціальністю від 3 років. 6175,00/ 6853,00 Лицювальник-плиточник Виконання будівельних робіт. Можливі відрядження по області. Ремонтно-будівельна дільниця (м. Кропивницький). Стаж роботи за професією від 2 років. 6 403,00 Майстер виробничої дільниці (4 вакансії)Електрогазозварник Організація роботи по встановленню приладів обліку електроенергії, складання звітності. Стаж роботи за спеціальністю від 3 років. При прийомі на роботу проходження медичного огляду. від 9766 до 12158 грн Машиніст бульдозера (будівельні роботи) Управління бульдозером, розчистка території під лініями електропередач. Бульдозер Т-171 130 к.с. Автоколона № 2 (м. Кропивницький).Можливі відрядження по області. Стаж роботи за професією від 2 років. 6 970,00 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Ремонт та обслуговування транспортних засобів. Проводить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти. Стаж роботи за професією від 2 років. 7183,00 Тракторист

(6 вакансій) Трактор спеціалізований 160 к.с. Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та перевезення вантажів. Виконує технічне обслуговування тракторів. Дотримуватись техніки безпеки при обслуговуванні та ремонті транспорту. Стаж роботи за професією від 3 років. При прийомі на роботу проходження медичного огляду. 6145,00/ 6958,00 Технік (2 вакансії)Електрогазозварник Обслуговування споживачів, прийняття звітів про використану електроенергію. Знання ПК. Стаж роботи за спеціальністю від 3 років. Кваліфікація «Інженер-електрик». При прийомі на роботу проходження медичного огляду. 6 805,00

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.