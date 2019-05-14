На Кіровоградщині є вільними робочі місця для 10 психологів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у психологах і практичних психологах.

Роботодавці області потребують 10 фахівців з освітою психолога або практичного психолога. Зокрема, їх готові взяти на роботу КЗ «Кіровоградське обласне бюро медико-санітарної експертизи», Долинський районний військовий комісаріат, Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 2200 грн (неповний робочий час) до 5000 гривень.

Наприклад, КЗ «Кіровоградське обласне бюро медико-санітарної експертизи»пропонує психологові 4217 гривень на місяць. До обов’язків фахівця входить проведення вивчення особистості, психологічного стану хворих та осіб з інвалідністю методом психодіагностики, аналізу медичної документації, клінічних обстежень. Що ж до вимог до кандидата на посаду, то від претендента очікують наявність стажу роботи за спеціальністю від 3 років та вміння працювати з оргтехнікою.

Актуальними є вакансії для держслужбовців у Кропивницькому (2 вакансій), Маловисківському (2 вакансії) та по одній вакансії у Долинському, Новоукраїнському і Петрівському районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.