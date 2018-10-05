На Кіровоградщині з незаконного обігу вилучили 30 одиниць вогнепальної зброї

З 1 вересня по 1 жовтня на території області Нацполіція проводила практичний етап профілактичних заходів. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції бласті.

У результаті правоохоронці відпрацювали 82 кримінальних провадження за виявленими фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ст. 263 КК України. За результатом проведеної роботи із незаконного обігу поліцейські вилучили 30 одиниць вогнепальної зброї, з яких – один автомат, 5 карабінів та гвинтівок, 20 пістолетів і револьверів, 4 обрізи. Також було вилучено 6 одиниць травматичної зброї, понад 2690 патронів, 26 гранат, 217 інших боєприпасів та 3 кілограми вибухових речовин.

Було виявлено 118 порушень під час перевірок правил зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. 40 особам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї та вибухівки.

Вилучено 10 дозволів на зберігання вогнепальної зброї і набоїв та 55 одиниць зброї, до адміністративної відповідальності притягнуто 88 власників зброї.