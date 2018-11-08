На Кіровоградщині з’явиться регіональний центр громадського здоров’я

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Portrait of happy girl and her grandmother looking at camera at home

В області розпочали створення регіонального центру громадського здоров’я. Про це стало відомо під час наради в Кропивницькому. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під керівництвом голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Кузьменко на нараді розглядалися питання створення, налагодження, фінансування та злагодженої роботи регіонального центру.

Основна мета такого центру – профілактика та зміцнення здоров’я населення.

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Функціонування центру буде відбуватися у формі неприбуткового комунального підприємства обласної ради задля покращення показників тривалості життя населення Кіровоградщини.

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