На Кіровоградщині за чотири місяці мають запрацювати 3 нових амбулаторії

Перша «партія» амбулаторій, а саме в Протопопівці, Панчевому та Великій Висці мають запрацювати вже за чотири місяці, про це повідомили перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко разом із начальником управління капітального будівництва облдержадміністрації Сергієм Проненко.

Нагадаємо, що загалом на Кіровоградщині буде збудовано 18 лікарських амбулаторій, які входять до переліку проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Всі амбулаторії будуть збудовані за одним алгоритмом, на це в області створено типовий проект, затверджений Мінрегіонбудом.