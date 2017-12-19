На Кіровоградщині за корупцію притягнуто до відповідальності посадовця митниці

Заступника начальника Кіровоградської митниці Державної фіскальної служби України за порушення вимог фінансового контролю притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Таку інформацію повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Посадовець вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, зокрема, він не повідомив у встановленому законом порядку Національне агентство з питань запобігання корупції України про суттєві зміни у майновому стані, а саме про придбання нерухомого майна.

“Прокуратурою до фіскальної служби було внесене подання в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» з вимогою провести службове розслідування. На даний час, за наслідками службового розслідування до посадовця застосовано дисциплінарне стягнення“, – йдеться у повідомленні прес-служби.