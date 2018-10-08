На Кіровоградщині за тяжкий злочин довічно ув’язнили вбивцю-рецидивіста

Прокуратура області постановила справедливий вирок і засудила жорстокого вбивцю-рецидивіста, який вбив та розчленував двох своїх знайомих, засуджено до довічного позбавлення волі. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт обласної прокуратури.

В процесі слідства було встановлено, що засуджений під час застілля сокирою зарубав двох своїх знайомих – чоловіка та жінку, а щоб уникнути кримінальної відповідальності трупи вирішив розчленувати та спалити. З цією метою, він за допомогою кухонного ножа та сокири відтяв потерпілій голову та верхні кінцівки, однак позбутися тіл не встиг, так як був виявлений свідками, які і викликали працівників поліції.

Даний злочин був здійснений у червні 2016 року в с. Черняхівка Кіровоградського району.

Судимий і раніше відбував покарання за скоєння аналогічного злочину.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. п. 1, 4, 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі.