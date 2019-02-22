На Кіровоградщині зафіксовано понад 380 випадків заборони продажу домашнього молока у пластиковій тарі

За минулий рік в Кіровоградській області було зафіксовано 384 випадки недопущення продажу молока в пластикових пляшках на агропродовольчих ринках.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Молоко, масло, сметану та сир відповідно до пункту 5.7 «Ветеринарно-санітарних правил для ринків» повинні доставляти в продаж в чистому посуді (скляному, глиняному, глазурованому, алюмінієвому, емальованому) , щільно закритому кришками. Лише посуд такого матеріалу можна якісно очистити, обробити парою. Пластикові ж пляшки, на противагу, при багаторазовому використанні є чудовим місцем для життя бактерій та розмноження мікроорганізмів.