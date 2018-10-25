На Кіровоградщині зафіксували безпідставне зростання тарифів на тепло

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) провела аналіз стану регулювання тарифів органами місцевого самоврядування. Повідомляє Голос Громади з посиланням на офіційний сайт НКРЕКП.

За результатами аналізу були зафіксовані випадки зростання тарифу на 10-20%, в окремих випадках до 50%.

Як приклад порушення, в Олександрії міська влада підняла тарифи на тепло на 11,4% для абонентів, які не мають обчислювальних лічильників теплової енергії та на 13,7% без них.

Найбільше випадків безпідставного підвищення тарифів на тепло зафіксовано в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській та Вінницькій областях, зокрема, у Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Тернополі.