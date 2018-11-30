На Кіровоградщині замінили понад 6 кілометрів водопровідних мереж

За поточний рік у галузі водопровідно-каналізаційного господарства провели роботи з будівництва водоводу в обхід “Костянтинівського розрізу”, з реконструкції водоводу від водозабору “Холодні ключі” та реконструкції дюкерів через р. Інгулець, реконструкції каналізаційного колектора у м. Кропивницькому.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Загалом за 2018 рік здійснено заміну 6,015 км водопровідних мереж, 0,5 км каналізаційних мереж, встановлено 33 чавунні засувки, 6 вантузів, 12 дискових затворiв та улаштовано 24 водопровідних, 12 каналізаційних колодязів й 6 камер.

Крім того, у галузі водопровідно-каналізаційного господарства протягом 9 місяців 2018 року за кошти місцевих бюджетів у сумі 1 мільйон 304 тисячі гривень та підприємств у сумі 367 тисяч гривень проведено роботи з ремонту та заміни 13,1 км водопровідних мереж у містах Олександрія, Новоукраїнка, селищах міського типу Голованівськ, Побузьке, Петрове, сільських населених пунктах Бобринецького, Голованівського, Новоархангельського, Добровеличківського та Олександрійського районів, ремонт та встановлення водонапірних башт у сільських населених пунктах Кіровоградського, Новоархангельського, Петрівського та Новоукраїнського районів, ремонт та заміну насосного обладнання на свердловинах.

За 9 місяців 2018 року на реалізацію заходів програми “Питна вода Кіровоградської області” спрямовано кошти у сумі 70 мільйонів 152 тисячі гривень, у тому числі:

19 мільйонів 845 тисяч гривень — обласного бюджету;

1 мільйон 304 тисячі гривень — інших місцевих бюджетів;

367 тисяч гривень – кошти підприємств

48 мільйонів 635 тисяч гривень — інших джерел.

Реалізація заходів обласної цільової програми сприяла покращенню якості надання населенню області послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.