На Кіровоградщині зареєстровано майже 11,8 тис. безробітних громадян, більшість з них – жінки

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (8,7%), працівників сфери торгівлі і послуг (12,3%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (17,4%) та на кваліфікованих робітників з інструментом (26,1%).

Станом на 01 вересня 2018 рокув центрах зайнятості області було зареєстровано майже 11,8 тис. безробітних громадян, з яких 61,1% складали жінки, 33,7% – молодь віком до 35 років, 42,6% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-серпні 2018 року статус безробітного мали майже 32,5 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в серпні 1,5 тис. осіб.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, зменшився з 12,7% (січень – березень 2017 року) до 12,6% (січень – березень 2018 року) економічно активного населення.