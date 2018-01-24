На Кіровоградщині зареєстровано вже 10 випадків кору

За повідомленням Кіровоградського обласного лабораторного центру, станом на сьогодні 24.01.2018 з початку 2018 р. на Кіровоградщині зареєстровано 10 вірусологічно підтверджених випадків кору, з них 4 випадки серед дітей та підлітків до 17 років.

Зазначається, що на кір захворіло троє дітей з Гайворонського району, троє мешканців з м. Кропивницького (2 дорослих та 1 підліток (студент), двоє дорослих з Маловисківського району та двоє дорослих з Кіровоградського району,(с. Аджамка).

Із 10 – ти захворілих, 6 – ро зовсім не мали профілактичних щеплень проти кору, а 4 – ро отримали тільки по одній дозі вакцини, що не відповідає Календарю профілактичних щеплень.