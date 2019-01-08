На Кіровоградщині зареєстрований перший випадок ГРИПу

На першому тижні нового року епідемічна ситуація із ГРВІ в області була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідпорогу і знаходився на рівні мінус 23,1 %.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

До лікарень щодо ГРВІ загалом звернулось 3 568 мешканців Кіровоградщини, 54,3 % складає дитяче населення області. Всього госпіталізованих – 378 осіб.

Відтак, у Кропивницьку зареєстрований перший у цьому році вірусологічне підтвердження випадку грипу (тип А H3N2).

Нагадаємо, що своєчасна вакцинація проти грипу є надійним захистом.