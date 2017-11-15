На Кіровоградщині затримали керівника однієї із райдержадміністрацій

На вимаганні та отриманні неправомірної вигоди прокуратурою Кіровоградської області спільно з управлінням захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчих працівників Головного управління Національної поліції в області викрито одного з керівників райдержадміністрації.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.
Посадовець вимагав та у подальшому отримав 5 тис грн за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг за межами населених пунктів. Чоловіка затримано сьогодні, 15 листопада 2017 року, в службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.