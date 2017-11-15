На Кіровоградщині затримали керівника однієї із райдержадміністрацій

На вимаганні та отриманні неправомірної вигоди прокуратурою Кіровоградської області спільно з управлінням захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчих працівників Головного управління Національної поліції в області викрито одного з керівників райдержадміністрації.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.