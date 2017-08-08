На Кіровоградщині затримали підозрюваних у незаконній вирубці лісу

На Кіровоградщині викрили двох підозрюваних у незаконній вирубці лісу. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

У відділення поліції надійшло повідомлення від жителя області, що повз лісосмугу в одному із сіл помічено вантажівку, завантажену великими колодами. У ході перевірки було встановлено, що біля лісосмуги у вантажний автомобіль «ЗІЛ» зловмисники завантажили розпиляні дерева. Підозрюваними виявилися непрацюючі жителі Кіровоградщини, один з яких вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 246 «Незаконна порубка лісу» Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.