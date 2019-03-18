На Кіровоградщині затримали злочинців, які масово винищували дерева (ФОТО)

Нещодавно поліція Кіровоградщини розкрила дії двох злочинних груп щодо масового винищення лісових насаджень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

До складу двох злочинних груп, які діяли на території Онуфріївського району, входило 14 осіб, віком від 23 до 48 років – жителі Кіровоградської та Полтавської областей. Злочинців затримали на безпосередньо в момент здійснення порушення – під час порубки дерев та на території бази, де переховували спиляну сировину.

Правоохоронці вилучили близько ста одиниць кругляка дуба та понад 300 складометрів іншої деревини й два автомобілі, якими перевозили знищені насадження.

За скоєне особам загрожує покарання – до 5 років позбавлення волі.

