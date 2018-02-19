На Кіровоградщині затримано начальника держпідприємства “СЕТАМ”

Таку інформацію повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України сьогодні, 19 лютого.

За позитивне вирішення питання щодо виграшу в торгах земельної ділянки площею 0,1 га у м. Кропивницький та її безперешкодної перереєстрації начальник Кіровоградської філії державного підприємства «Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ)» вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 12 000 грн. У порядку ст 208 КПК України посадову особу було затримано безпосередньо під час передачі коштів, 16 лютого, працівниками військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України спільно з працівниками УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України в Кіровоградській області.

Наразі посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.