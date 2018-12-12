На Кіровоградщині затвердили обласний бюджет на 2019 рік

Вчора на пленарному засіданні сесії депутати облради затвердили бюджет Кіровоградської області на наступний рік.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Обласний бюджет на 2019 рік сформовано з коштів державного бюджету та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів.

Загальна сума обласного бюджету на 2019 рік складає 5915510,6 тисячі гривень (загальний фонд – 5334357,6 тисячі гривень, спеціальний фонд – 581153 тисячі гривень). Без урахування міжбюджетних трансфертів з держбюджету, що передаються на рівень районів, міст і ОТГ, доходи складають 2568774,6 тисячі гривень.

Загальний обсяг видатків обласного бюджету (з урахуванням кредитування) на 2019 рік визначено у сумі 5915510,6 тисячі гривень (у тому числі по загальному фонду – 5277042,1 тисячі гривень, по спеціальному фонду – 638468,5 тисячі гривень).

Із зазначеного обсягу видатків 3346736 тисяч гривень. (56,6%) – це міжбюджетні трансферти з держбюджету, які передаються бюджетам, районів, міст та ОТГ (субвенції та дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я).

Поточні видатки (без трансфертів із державного бюджету) складають 1895306,1 тисячі гривень, капітальні видатки – 30178,4 тисячі гривень.