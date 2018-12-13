На Кіровоградщині затвердили Програму економічно-соціального розвитку  на 2019 рік

Під час пленарного засідання двадцять першої сесії Кіровоградської облради сьомого скликання 40 із 49 депутатів ухвалили план економічного і соціального розвитку області на наступний рік.

Основний напрямок Програми спрямований на підвищенні якості життя та добробуту населення на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, зростання конкурентоспроможності економіки області, розвиток міжнародної співпраці та міжрегіонального співробітництва.

Серед запланованих заходів Програми у 2019 році передбачається покращення стану дорожнього покриття та сервісної інфраструктури доріг, введення в експлуатацію 55 тисяч кв.м. житла, зростання середньомісячної заробітної плати з 7211,0 гривень до 8383,0 гривень тощо.

До того ж очікується зростання обсягів промислового виробництва на 2,5% у порівнянні з 2018 роком, впровадження інтенсивних технологій виробництва, зокрема широкого застосування зрошення, в аграрній галузі, розвитку транспортного потенціалу області.