На Кіровоградщині завершили будівництво всіх запланованих сільських амбулаторій

Сьогодні, 25 березня, під час апаратної наради голова Кіровоградської облдержадміністрації повідомив, що будівництво всіх амбулаторій, які були в планах зведення на території області, повністю завершено.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Нещодавно відкрили ще одну амбулаторію у селі Зибкове Онуфріївського району, яку відвідав Сергій Кузьменко.

«Президентська програма “Сільська медицина” – це не тільки 18 нових амбулаторій, а це ще 120 амбулаторій, які наявні в нашій області, вони будуть технічно переоснащені, а також підключені до системи телемедицини, тому ми говоримо про системну роботу, яка стосується сільської місцевості Кіровоградщини, де медична буде європейського рівня» – підкреслив голова облдержадміністрації.