На Кіровоградщині завідуючий лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи вимагав 2 тис грн за довідку

Задля видачі експертного висновку щодо якості риби, без проведення її аналізу, завідуючий лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи oбласнoгo управління Держпрoдспoживслужби в Бобринецькому районі, що на Кіровоградщині вимагав від приватного підприємця 2 тис грн.

Таку інформацію повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Посадовій особі, яку було викрито на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у вищезазначеній сумі, наразі оголошено підозру та готується клопотання до суду щодо обрання міри запобіжного заходу.