На Кіровоградщині збільшується кількість охочих офіційно працевлаштуватися

Позитивна динаміка: у службі зайнятості Кіровоградщини звітують про прогрес за основними напрямками діяльності.

У 2018 році чисельність працевлаштованих осіб становила 22,7 тис. осіб, що на 1,6 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Оперативно, до надання статусу безробітного, було працевлаштовано 35,0% від загальної кількості шукачів роботи, які звертались до центрів зайнятості Кіровоградщини (у 2017 році 26,8%).

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості у 2018 році – 5,1 тис., що на 249 (5,1%)роботодавців більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Кількість зареєстрованих вакансій у 2018 році становила 34,3 тис. одиниць, що на 2,6 тис. одиниць більше (8,2%) ніж за аналогічний період 2017 року.

За оперативними даними, станом на 01 березня роботу шукали 17 133 зареєстрованих безробітних, були наявними 3053 вакансії.