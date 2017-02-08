На Кіровоградщині жінка хотіла купити дров, але продавець напав на неї з мечем

В обласному центрі 34-річний чоловік погрожуючи предметом, схожим на меч, пограбував жінку, яка прийшла до нього з приводу покупки дров. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. Потерпіла віддала злодію 2200 гривень. Побоюючись розправи, про подію жінка одразу в поліцію не повідомила.

Проте наступного дня зловмисник сам вийшов на пошуки наступної жертви. Вихопивши ніж зі столу, чоловік почав погрожувати та вимагати гроші в 59-річної жінки. Заволодівши сумою в 4800 грн, чоловік поспішно покинув місце злочину.

Поліцейські встановили особу злодія та затримали його. Ним виявився уже раніше судимий житель Кропивницького. При затриманні було вилучено і незвичайну зброю грабіжника. За розбійні напади чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.