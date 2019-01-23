На Кіровоградщині жорсткіше каратимуть ухильників по сплаті аліментів

Неплатників аліментів можуть обмежити у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами, користуватися зброєю та полювати. І це далеко не всі нововведення, які ухвалили депутати Верховної Ради напередодні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Відтак, 4 462 ухильників по сплаті аліментів не мають законних підстав керувати автівками, а 4 460 осіб втратили можливість полювати й користуватися зброєю.

Зокрема 4 424 громадянам оголосили заборону про перетин кордону.

Такі дієві методи будуть спонукати боржників сплачувати штрафи за ухилення від своїх батьківських обов’язків.

Кошти у сумі 700 тисяч гривень, що були сплачені боржниками за останні 2 місяці будуть направлені на фінансове утримання їхніх дітей.