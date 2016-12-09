Вчора, 8 грудня 2016 року о 20:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про зіткнення вантажного та маневреного потягів на території залізничної станції м. Новоукраїнка.

Як повідомляє прес-служба відомства, внаслідок зіткнення о 20:45 сталось задимлення моторного відсіку маневреного потяга. На щастя, вже о 20:56 наслідки аварії було ліквідовано рятувальниками 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Новоукраїнка.

До ліквідації наслідків зіткнення було залучено 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю техніки 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Новоукраїнка.

Наразі на місці події працює оперативна група Новоукраїнського РВП.