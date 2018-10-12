На Кіровоградщині знайшли двох школярок, які пішли з дому

10 жовтня, в Новоархангельському районі нашої області з дому пішли дві дівчинки 10-ти років. На пошуки дівчаток було піднято весь особовий склад Новоархангельського відділення поліції та їх колег із Голованівського, Добровеличківського і Вільшанського районів області. До пошуків дітей приєдналися і не байдужі громадяни. Пошуки проводилися протягом усієї ночі та продовжилися наступного дня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт національної поліції Кіровоградської області.

Вчора, 11 жовтня, близько 12-ї години на околиці села Копенкувате Новоархангельського району була знайдена перша дівчинка місцевим мешканцем, який і зателефонував до поліції.

Іншу дівчинку знайшли протягом години на околиці села. Діти були передані живими та неушкодженими батькам.