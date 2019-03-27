На Кіровоградщині знайшли рештки тіла та речі Діани Хріненко, яка зникла більш як 7 місяців тому

Голос Громади раніше повідомляв про Діану Хріненко із Суботців Знам`янського району, яка 24 серпня о 21:00 годині пішла в центр села на святкування Дня Незалежності. Рідні, знайомі та поліція розшукували молоду дівчину понад 7 місяців.
Вчора, 26 березня, під час польових робіт неподалік села Глибока Балка, яка знаходиться поблизу Суботців, виявили людські останки та речі.
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Повідомляє голос Громади з посиланням на сайт КП.
За попередньою інформацією правоохоронних органів рештки належать зниклій Діані Хріненко. Родичі дівчини підтвердили, що речі належать саме їй.
Наразі триває розслідування та відбудеться проведення ДНК-експертизи, результати якої підтвердять чи спростують факт належності останків тіла зниклій дівчині з Суботців.