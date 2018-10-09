Цього разу жертвою вживання дикорослих грибів стала 60 – річна мешканка смт. Пантаївка Олександрійського району. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.
Жінка ласувала грибами разом з чоловіком 06 жовтня, а вже наступного дня подружжя відчуло слабкість та нудоту, які являються першими симптомами отруєння. Грибами чоловіка і жінку пригостила спільна знайома. Викликана карета швидкої допомоги підтвердила підозри і встановила відповідний діагноз. Перебіг захворювання оцінюють як легкий.
Лікарі наголошують бути пильними та уважними під час споживання грибів.
На Кіровоградщині зафіксували черговий випадок отруєння грибами
Цього разу жертвою вживання дикорослих грибів стала 60 – річна мешканка смт. Пантаївка Олександрійського району. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.