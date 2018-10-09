На Кіровоградщині зафіксували черговий випадок отруєння грибами

Цього разу жертвою вживання дикорослих грибів стала 60 – річна мешканка смт. Пантаївка Олександрійського району. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Жінка ласувала грибами разом з чоловіком 06 жовтня, а вже наступного дня подружжя відчуло слабкість та нудоту, які являються першими симптомами отруєння. Грибами чоловіка і жінку пригостила спільна знайома. Викликана карета швидкої допомоги підтвердила підозри і встановила відповідний діагноз. Перебіг захворювання оцінюють як легкий.

Лікарі наголошують бути пильними та уважними під час споживання грибів.