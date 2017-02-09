В січні та лютому цього року на Кіровоградщині проводили облік чисельності мисливських порід та визначили зміну їх популяції.

За даним прес-служби Кіровоградського ОУЛМГ, кількість особин оленя благородного зросла до 202 тварин, що на 8% більше ніж того року, оленя плямистого збільшилось на 4%, також стрімко зростає популяція козулі.

Проте кількість деяких тварин зменшилась.

Кабанів стало на 10% менше, вид представлений в кількості 859 особин. Зменшилась і кількість хижаків: лисиць – понад 3300, що на 3% менше ніж раніше. Зайці-русаки знаходяться в сталій кількості – близько 77700 тварин.

На підставі зібраних даних буде розроблено низку заходів для подальшого забезпечення охорони і раціонального використання державного мисливського фонду, а також встановлено ліміти добування дичини у сезоні полювання.