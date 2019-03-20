На Кіровоградщині, зокрема в деяких ОТГ Олександрійщини відкриють поліцейські станції

Днями під керівництвом голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Кузьменка провели апаратну нараду, під час якої розглянули стан взаємодії органів Національної поліції з об’єднаними територіальними громадами та громадськістю області з метою профілактики правопорушень та попередження злочинів й плануванням створення поліцейський станцій в районах на Кіровоградщині.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державної адміністрації у Facebook.

Основні функції та напрямки діяльності таких станцій направлені на надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, взаємодії з органами місцевого самоврядування, налагодження тісної співпраці з населенням, територіальними громадами на засадах партнерства та спрямовані на задоволення їхніх потреб.

Подібні поліцейські станції в найближчий час планують відкрити на території Приютівської та Новопразької селищних ОТГ Олександрійського району, а також у Помічнянській міській ОТГ Добовеличківського району.