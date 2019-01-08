На Кіровоградщину чекає чергове погіршення погоди

По всій території області синоптики прогнозують ускладнення погодних умов.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Упродовж 10-11 січня Кіровоградщиною пройдуть снігопади та очікується налипання мокрого снігу.

Вдень 10 січня синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від 3º морозу до 2º тепла.

А вже 11 січня окрім снігу очікується й дощ, місцями хуртовина, налипання мокрого снігу та ожеледь. Пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від 3º морозу до 2º тепла.