Через проблеми в постачанні жителям області газу в балонах в червні 2016 року було визначено спеціалізоване підприємство, яке має право постачати скраплений газ в оселі жителів Кіровоградщини – ДП “Пропан” ПАТ “Житомиргаз”. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Так, під час наради, що відбулася нещодавно під керівництвом першого заступника голови обласної державної адміністрації Сергія Коваленка за участі представників правління ВАТ “Кіровоградгаз” та керівництва дочірнього підприємства “Пропан” ПАТ “Житомиргаз” представники дійшли до низки домовленойстей.

ДП “Пропан” працюватиме на території області та гарантуватиме безпечність використання газу за умов невтручання інших осіб, що діють без відповідних дозволів та сертифікатів. За клопотанням облдержадміністрації ДП “Пропан” закупить на спеціалізованому аукціоні скраплений газ в обсягах, необхідних забезпечення ним жителів Кіровоградщини. Щодо інфраструктури – ВАТ “Кіровоградгаз”, яке у серпні ліквідувало підрозділи із забезпечення населення скрапленим газом, зобов’язалось передати в оренду ДП “Пропан” усе необхідне технічне устаткування. Окрім того, звільнені у зв’язку із ліквідацією підрозділів “Кіровоградгазу” фахівці, зможуть пройти переатестацію та будуть працевлаштовані за спеціальністю.

Сергій Коваленко акцентував, що крім безпеки жителі області отримають ще один зиск – абоненти сертифікованого підприємства зможуть отримати субсидію на скраплений газ.