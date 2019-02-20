На Кіровоградщину прибула делегація спостерігачів за виборами президента з ОБСЄ

На Кіровоградщину з метою моніторингу дотримання виборчого законодавства в період підготовки та проведення виборів Президента України прибули представники Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ− Маріелізе Берг-Зоне та Грегуар Уель.

Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко провів офіційну зустріч зі спостерігачами і розповів як в області проходить підготовка до виборів Президента України та які функції в ній виконує безпосередньо місцева влада.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Очільник наголосив на тому що, в першу чергу, представникам держави дуже важливо щоб вибори відбулися демократично і запевнив, що влада сприятиме роботі місії ОБСЄ.