На Кіровоградщину приїде “поїзд єднання України”

15 березня на Кіровоградщину приїде 5-й поїзд Єднання України «Труханівська Січ». Про це повідомляється на сайті “Укрзалізниці”.

Так, початок руху поїзда заплановано на 9 березня з київського вокзалу. Укрзалізниця підтримує всеукраїнську акцію «Потяг Єднання України «Труханівська Січ» та вже вп’яте надає поїзд для активістів патріотичного руху. Акція ініційована волонтерами та громадськими діячами в рамках реалізації програми Президента України з підтримки національної єдності. Мета заходу – сприяти консолідації суспільства та взаєморозумінню мешканців різних куточків України, піднесенню патріотичного духу українців, а також популяризація національної культури.

Упродовж 16 днів, з 9 по 24 березня, пасажири цього поїзда – волонтери, студенти, громадські діячі та військові зі східних та західних областей – подорожуватимуть містами країни. Молодь, яка піклується про своє майбутнє, поїде налагоджувати прямий діалог з однолітками в містах за маршрутом потяга та вчитися спілкуванню з органами влади.

З Києва п’ятий поїзд «Труханівська Січ» 12 березня прибуде до Коростеня, 13 березня – Житомира, 14 березня – Умані, 15 березня – Кропивницького, 16 березня – Полтави. 17 березня поїзд прибуде до Харкова, 18 березня – до Сум, 19 березня – до Глухова, 20 березня – до Крут, 21 березня – до Чернігова, 22 березня – до Славутича, 23 березня – до Яготина та на 24 березня заплановане повернення до Києва.