Делегація з Кіровоградщини зустрілася з Президентом України

Вчора, 12 листопада, в місті Києві під керівництвом Президента України Петра Порошенка з участю делегації з Кіровоградської області відбулося засідання Ради регіонального розвитку. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт міської ради міста Кропивницького.

До складу делегації ввійшов 41 представник області – керівники ОТГ та міст депутати облради на чолі з головою облдержадміністрації Сергієм Кузьменком.

Очільник обласного центру Андрій Райкович присвятив свій виступ фінансовій децентралізації, завдяки якій Кропивницький отримує додаткові надходження до бюджету Кропивницького.

Також міський голова Кропивницького розповів про результати своєї роботи за три роки, серед якої є створення комерційного транспортного підприємства зі значною частиною нових тролейбусів та автобусів на маршрутах міста, покращення показників у медичній галузі та пріоритетність напрямку відносно освіти та навчання.

У свою чергу, голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев звітувався про завершення будівництва амбулаторії в селі Протопопівка, що наразі є першою сільською лікарнею сімейної медицини в області, яка незабаром прийме своїх перших пацієнтів.

Президент Петро Порошенко подякував керівникам за активну роботу та її результати.

Засідання Ради регіонального розвитку відбувається в сьоме та була створена у 2015 році для ефективної взаємодії державних та місцевих органів влади.