На Кропивниччині ще 20 дітей-сиріт та 1 дитячий будинок сімейного типу отримають житло від держави

Про це йшло на засіданні комісії щодо визначення напрямів та об’єктів під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Учасники засідання розглянули 24 пропозиції від дванадцяти територій області щодо придбання 23 квартир для дітей-сиріт і осіб з їх числа та 1 будинку для дитячих будинків сімейного типу (далі ДБСТ) у 2018 році коштом державної субвенції, сума якої у поточному році склала 13 мільйонів 929 тисяч гривень.

Кошти державної субвенції були розподілені між районами та міськими бюджетами на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

Після обговорення комісія дала дозвіл на придбання житла для дітей сиріт або осіб з їх числа за пропозиціями міст: Олександрії (2 об’єкти), Кропивницького (4 об’єкти), Знам’янки (1 об’єкт) та селища Нова Прага (1 об’єкт).

До того ж, житло за кошти держсубвенції будуть придбані в Онуфріївському (2 об’єкти), Долинському (4 об’єкти), Кропивницького (3 об’єкти) та по 1 об’єкту за пропозиціями Бобринецького, Добровеличківського і Знам’янського районів.

Також, членами комісії було підтримано пропозицію щодо придбання 1 житлового приміщення для ДБСТ в Олександрійському районі.

Нагадаємо, що раніше дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування в Олександрії вручили ордери на житло від держави.