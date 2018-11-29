На Кропивниччині стартував обласний вокальний фестиваль-конкурс “Голос серця”

Вчора, 28 листопада, в м. Кропивницькому за участі першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка відбулося урочисте відкриття ІІІ фестивалю-конкурсу вокального мистецтва “Голос серця”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

У конкурсі беруть участь понад 40 молодих співаків з усієї області.

До того ж, конкурсанти візьмуть участь у майстер-класах від народної артистки України Лідії Забілястої, заслуженої артистки України Галини Романюк та актора Олексія Дорошева, викладачів коледжу.

