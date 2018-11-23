На Кропивниччині збільшується чисельність інфікованих на ВІЛ/СНІД

Днями відбулось чергове засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/Сніду під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка.

Проаналізувавши загальну епідеміологічну ситуацію та заходи профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу за 9 місяців поточного року в Бобринецькому, Новоархангельському, Голованівському та Новоукраїнському районах учасники засідання повідомили про стабільність епідситуації.

Облрада рекомендувала посилити роботу у напрямку охоплення дітей туберкулінодіагностикою, збільшення показника охоплення ВІЛ-інфікованих осіб медичним обліком та профоглядами дорослого населення.

За словами представника Кіровоградського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ірини Бабій епідситуація залишається напруженою.

Так, від недуги з початку року померло 111 хворих (проти 73 особи у 2017 році).

“Станом на 1 жовтня на диспансерному обліку в Центрі знаходиться 2161 особа (у 2017 році – 2885 осіб), з них 692 – хворих на СНІД (у 2017 році – 606 осіб),” – повідомила Ірина Бабій. “

Протягом дев’яти місяців зареєстровано 368 нових випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію (147 осіб зі СНІДом). У більшості випадків зараження відбулося статевим шляхом (62,7%). На диспансерному спостереженні знаходиться 312 дітей, у 123 з яких підтверджено ВІЛ-статус. Під наглядом акушер-гінекологів та Центру СНІДу знаходяться 68 ВІЛ-позитивних вагітних.

У Кропивницькому, Олександрії, Долинському, Добровеличківському, Устинівському районах спостерігаються найвищі показники поширення ВІЛ-інфекції, а лікування хворих проводиться медичними препаратами Центру СНІДу та за кошти місцевих бюджетів.