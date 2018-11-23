На Кропивниччині реалізують три нові бізнес-проекти

Про це стало відомо на засіданні Наглядової ради Регіонального фонду, яке очолила заступник голови облдержадміністрації Світлана Лобанова.

Повідомляє Голос Громад з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

На засіданні розглянули та обговорили подані заявки бізнес-планів.

В результаті розгляду члени Наглядової ради РФПП вирішили надати безвідсоткову фінансову допомогу на зворотній основі коштом фонду для реалізації трьох проектів.

Перший проект передбачає створення в Олександрії сучасного діагностичного кабінету відеоендоскопії. Заявник проекту ФОП Петрушевський Ю.Ю. за отримані кошти планує придбати частину сучасного обладнання для кабінету. Завдяки проекту буде створено 3 нових робочих місця.

Серед бізнес-проектів перевагу надали також створенню сучасного овочесховища з використанням новітніх технологій. Заявник ФОП Куліш Н.В. зазначив, що в даному приміщені будуть зберігатися плодово-овочева продукція для реалізації жителям селища Гірничого. Проект дасть смогу створити вакансії для роботи 3 людей.

Ще один підтриманий проект щодо забезпечення віддалених населених пунктів продовольчими товарами першої необхідності та побутової хімії з організацією виїзної торгівлі у селах Кіровоградського району, що забезпечить 4 робочих місця.