На медичну галузь Кіровоградщини у 2019 році виділять майже мільярд гривень

Під час засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Світлана Соломаха повідомила про те, що на систему охорони здоров’я Кіровоградщини у 2019 році загалом передбачено майже мільярд гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Виділенні кошти будуть спрямовані для забезпечення діяльності 31 обласного лікувально-профілактичного закладу, функціонування системи екстреної медичної допомоги, лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю методом гемодіалізу та хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Зокрема,18,4 мільйона гривень буде виділено з бюджету розвитку обласного бюджету на капітальний ремонт ургентної операційної Кіровоградської обласної лікарні.