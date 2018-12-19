На Миколайчика учні Головківського НВК отримали квадрокоптер

Сьогодні, 19 грудня, директор Головківського НВК Анатолій Куруп та вихованці закладу зустрічали поважних гостей серед яких були, народний депутат Верховної Ради України Анатолій Кузьменко, голова Олександрійської РДА Ольга Коріненко, керівник апарату Олександрійської РДА Олександр Лисенко, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, його заступника Ірину Чемерис та в.о. старости Тетяну Кузьменко.

Вчитель фізики Андрій Щербина разом з учнями презентували гостям роботу гуртка «Роботехніка». Педагог розповів про діяльність гуртка та його важливість в сучасному житті школярів.

Голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев був задоволений функціонуванням гуртка «Роботехніка» та підкреслив його значущість в навчальному процесі.

Очільник громади привітав вихованців НВК зі світлим святом Св. Миколая та подарував придбаний за 110 тисяч гривень квадрокоптер, симулятор безпілотника та окуляри з віртуальною реальністю.

Андрій Щербина від свого імені та імені всіх педагогічних працівників й учнів школи подякував Андрію Коломійцеву за подарунок та підкреслив, що дана техніка буде використовуватися школярами на уроках інформатики та фізики під час опановування навчальним матеріалом та його практичного закріплення.

Не гаючи часу, вчитель відразу протестував подарований квадрокоптер на подвір`ї школи, а за його роботою спостерігали учні та візитери Головківського навчально-виховного комплексу.