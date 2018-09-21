На наступному тижні в Олександрію приїде Садовий

Лідер партії «Самопоміч», міський голова Львова Андрій Садовий завітає до Олександрії в середу, 26 вересня.

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив голова фракції «Самопоміч» в Олександрійській міській раді Михайло Матвієнко.

Садовий під час заходу “UrbanTalks Львів & Олександрія”, що розпочнеться о 15:00 в кафе «Спорт тайм», поділиться досвідом щодо розвитку міста та залучення інвестицій. Після цього, о 17:00 відбудеться прес-конфереція на яку запрошують журналістів.

Наразі місце спілкування з журналістами уточнюється.