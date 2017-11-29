На наступний рік з держбюджету на ремонт доріг закладуть більше коштів, аніж цьогоріч

У наступному році в Кіровоградській області планується ремонтувати дороги активніше, аніж цьогоріч. Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час проведення форуму регіонального розвитку «Об’єднані територіальні громади Кіровоградщини: виклики, успіхи та перспективи», який наразі проходить в Кропивницькому в приміщенні НВП “Радій”.

Як зазначив очільник області, ремонтування доріг буде здійснюватися активніше, оскільки в державному бюджеті планується закласти більше коштів, відповідно й зроблено більше роботи як на державних дорогах, так і на дорогах регіонального значення.